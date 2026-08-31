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Царьград

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Таиланд утвердил 30-дневный безвизовый режим для русских с сентября

Таиланд утвердил 30-дневный безвизовый режим для русских с сентября

С 15 сентября Таиланд вводит новые правила въезда: безвизовый срок для русских сокращён до 30 дней. Ужесточается контроль за "визараном".

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