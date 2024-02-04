Страшные, как из-загробного мира: запретят ли Хагги Вагги в России

Роскачество представило проект нового ГОСТа для детских игрушек. Главная инновация — продукцию будут проверять не только на физическую безопасность — из чего сделаны, чем пахнут, но и проводить их психолого-педагогическую экпертизу, не наносят ли они вред ментальный.
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