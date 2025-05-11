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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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2:0 – крупнейшая победа «Динамо» над «Спартаком» на своем поле в чемпионате России. Бело-голубые выиграли всего в 5-й раз

2:0 – крупнейшая победа «Динамо» над «Спартаком» на своем поле в чемпионате России. Бело-голубые выиграли всего в 5-й раз

Дерби прошло на «ВТБ Арене» и завершилось победой хозяев со счетом 2:0. «Динамо» прежде не удавалось обыграть «Спартак» на своем поле с разницей в два мяча или более.

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