Велесова книга: как из исторической фальсификации выросло целое религиозное течение

Многим в России на рубеже СССР хотелось верить в миф об истории славян, созданный Велесовой книгой. И хотя учеными неопровержимо была доказана ее поддельность, славянские неоязычники до сих пор всерьез на нее опираются.
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