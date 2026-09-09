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"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства

"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства

Владимир Зеленский с детства любил мясорубку и это заметно по его нынешним политическим решениям. Об этом 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

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