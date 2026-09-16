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Вести Севастополь

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В Севастополе завершился пятый общегородской фестиваль национальных культур

В Севастополе завершился пятый общегородской фестиваль национальных культур

В выходные прошёл уже пятый общегородской фестиваль национальных культур в Севастополе. Какие народы представили свои костюмы и рассказали об обычаях? Узнали вместе с Ольгой Малиновской, директором Севастопольского городского национально-культурного центра.

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