В Севастополе завершился пятый общегородской фестиваль национальных культур

В выходные прошёл уже пятый общегородской фестиваль национальных культур в Севастополе. Какие народы представили свои костюмы и рассказали об обычаях? Узнали вместе с Ольгой Малиновской, директором Севастопольского городского национально-культурного центра.
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