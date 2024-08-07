Локомотив сошел с рельсов в Челябинской области

В Челябинской области с рельсов сошел локомотив. В результате инцидента никто не пострадал. Это случилось в ночь на 7 августа около железнодорожной станции Металлургическая Южно-Уральской железной дороги.
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