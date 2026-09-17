Science Advances: прямохождение стало ключом к развитию человеческого разума

Ученые выяснили, что переход предков современного человека от жизни на деревьях к прямохождению произошел ради развития мозга.
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