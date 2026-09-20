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Мировое обозрение

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Премьер Чехии заявил об «ужасной импотенции Европы» из-за конфликта на Украине

Премьер Чехии заявил об «ужасной импотенции Европы» из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обрушился с резкой критикой на политику Евросоюза, назвав неспособность европейских лидеров добиться прекращения конфликта на Украине «ужасной импотенцией».

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