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Рангник о вылете «МЮ» из Кубка: «Гол «Мидлсбро» нельзя было засчитывать, но мы можем винить только себя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение от «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пенальти) в 4-м раунде Кубка Англии.

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