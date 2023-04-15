НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Как были прекрасны, изящны и сексуальны женщины с маленькой грудью. А нынче в цене искусственное накачанное вымя. 😳Фотограф, о котор...
  • ММ
    По фактам есть что сказать? Есть вера, а есть знания!Благодатный иерус...
  • Тамара Фролова
    Опять грязь на религию. Есть бумаги - публикуйте, а иначе молчите и не пачкайте веру людей. Мало Троице-Сергиевской Л...Благодатный иерус...

Вспомнить и прослезиться: 30 фотографий про золотые деньки в общаге

Вспомнить и прослезиться: 30 фотографий про золотые деньки в общаге

В нашей стране студенты считаются одними из самых терпеливых и изобретательных существ! Ведь кто, как не они могут месяц питаться без копейки денег в кармане, варить суп «из ничего» и устраивать самые бюджетные, но при этом самые веселые вечеринки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх