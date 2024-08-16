Строители завершают возведение нового комплекса с плавательным бассейном в Харпе

Осенью жителей поселка Харп ждет открытие нового спортцентра с плавательным бассейном.Темпы работ оценила глава Лабытнанги, о результатах поездки в поселок Северного сияния Марина Трескова написала в соцсетях.
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