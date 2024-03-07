Ван И: Россия и КНР создали новый образец отношений крупных стран

Глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И заявил во время ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, что у Китая и Российской Федерации получилось создать новый образец отношений держав, кардинально отличающийся от времен холодной войны.