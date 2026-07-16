В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

В Крыму сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ликвидирована очередная сеть узлов связи, которая использовалась украинскими мошенниками для хищения денежных средств у жителей полуострова.
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