В ЕС обсудили подготовку 9-го пакета санкций против России - СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в список могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа, сообщает европейское издание Politico.