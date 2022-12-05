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В ЕС обсудили подготовку 9-го пакета санкций против России - СМИ

В ЕС обсудили подготовку 9-го пакета санкций против России - СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в список могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа, сообщает европейское издание Politico.

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