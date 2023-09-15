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Бойцы ВС РФ развернули пункты ремонта техники в полевых условиях

Бойцы ВС РФ развернули пункты ремонта техники в полевых условиях

Специалисты ремонтных подразделений общевойскового объединения Западного военного округа на одном из направлений в тыловой зоне проведения спецоперации (СВО) в кратчайшие сроки развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

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