Бойцы ВС РФ развернули пункты ремонта техники в полевых условиях

Специалисты ремонтных подразделений общевойскового объединения Западного военного округа на одном из направлений в тыловой зоне проведения спецоперации (СВО) в кратчайшие сроки развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.
Специалисты ремонтных подразделений общевойскового объединения Западного военного округа на одном из направлений в тыловой зоне проведения спецоперации (СВО) в кратчайшие сроки развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.
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