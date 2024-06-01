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Вопрос организации работы отрасли животноводства за апрель рассмотрен на заседании райисполкома.

Вопрос организации работы отрасли животноводства за апрель рассмотрен на заседании райисполкома.

На него были приглашены руководители сельхозорганизаций, их заместители по животноводству, главные зоотехники, ветврачи и другие специалисты, от которых зависит работа отрасли животноводства района и сохранность крупного рогатого скота.

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