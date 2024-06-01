Вопрос организации работы отрасли животноводства за апрель рассмотрен на заседании райисполкома.

На него были приглашены руководители сельхозорганизаций, их заместители по животноводству, главные зоотехники, ветврачи и другие специалисты, от которых зависит работа отрасли животноводства района и сохранность крупного рогатого скота.
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