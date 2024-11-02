У мобильной Pokémon TCG Pocket свыше 10 миллионов загрузок за два дня 30 октября дебют...

У мобильной Pokémon TCG Pocket свыше 10 миллионов загрузок за два дня30 октября дебютировала мобильная ККИ Pokémon TCG Pocket, а два дня спустя Creatures, DeNA и The Pokémon Company отчитались, что условно-бесплатную новинку по «Покемону» скачали 10 миллионов раз.