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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У мобильной Pokémon TCG Pocket свыше 10 миллионов загрузок за два дня 30 октября дебют...

У мобильной Pokémon TCG Pocket свыше 10 миллионов загрузок за два дня 30 октября дебют...

У мобильной Pokémon TCG Pocket свыше 10 миллионов загрузок за два дня30 октября дебютировала мобильная ККИ Pokémon TCG Pocket, а два дня спустя Creatures, DeNA и The Pokémon Company отчитались, что условно-бесплатную новинку по «Покемону» скачали 10 миллионов раз.

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