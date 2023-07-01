За рулём

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«За рулем»-июль: новинки АВТОВАЗа; большой тест «дворников»; самые выгодные б/у авто

«За рулем»-июль: новинки АВТОВАЗа; большой тест «дворников»; самые выгодные б/у авто

«За рулем» № 7/2023 – это: ЗР МОМЕНТ Искра и Аура – новые модели АВТОВАЗа Куда идет российский автопром? Закон о камерах: штрафов будет меньше? Новый Mercedes-Benz E-класса и новая «пятерка» BMW Вторичка: всё дорожает   ЗР ПРЕМЬЕРА Лада Веста NG: первый тест Omoda S5 – новый седан на замену Элантре и Октавии Chery Tiggo 8 Pro e+ ездит на электричестве и бензине Минивэн Voyah Dream: 480 км на электротяге Great Wall Poer KingKong – самый дешевый пикап из Китая ЗР АКТИВ ГИБДД – 95 лет! Выплаты по ОСАГО: практика и советы Статистика нарушений ПДД Европа против норм Евро-7: кто победит? ЗР ТЕСТ Alfa Romeo Stelvio – красавица и умница Mazda 6 российской сборки или Mazda Atenza из Китая? ЗР ЭКСПЕРТ Большая экспертиза: недорогие щетки стеклоочистителей Обслуживаем тормозную систему самостоятельно Как это устроено? Блок цилиндров двигателя Экспертиза ЗР.

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