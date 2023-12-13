Фотовыставка «Жена героя» открылась в Щелкове

Городской округ Щелково присоединился к всероссийскому фотопроекту «Жена героя». В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» открылась выставка с портретами жен, вдов, дочерей, сестер и матерей участников специальной военной операции.
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