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Фотовыставка «Жена героя» открылась в Щелкове

Фотовыставка «Жена героя» открылась в Щелкове

Городской округ Щелково присоединился к всероссийскому фотопроекту «Жена героя». В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» открылась выставка с портретами жен, вдов, дочерей, сестер и матерей участников специальной военной операции.

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