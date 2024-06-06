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Случай из практики врача: как таблетки от боли «взорвали» давление у гипертоника

Случай из практики врача: как таблетки от боли «взорвали» давление у гипертоника

Тем, кто страдает от повышенного давления, стоит быть осторожными с приемом других препаратов. О случае, когда пациент получил «200» на тонометре из-за обезболивающих и что делать, если без них никак, рассказал кардиолог.

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