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Том Хендерсон: RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет анонсирован...

Том Хендерсон: RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет анонсирован...

Том Хендерсон: RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет анонсирована в апрелеИзвестный журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что RTS-стратегию по вселенной Star Wars анонсируют в период с 18 по 20 апреля в рамках празднования франшизы в Японии.

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