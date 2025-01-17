Том Хендерсон: RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет анонсирован...

Том Хендерсон: RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет анонсирована в апрелеИзвестный журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что RTS-стратегию по вселенной Star Wars анонсируют в период с 18 по 20 апреля в рамках празднования франшизы в Японии.
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