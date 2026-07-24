Иран: дополнительные авиаудары США (США) были нанесены по Ахвазу, острову Кешм, Бандар-Аббасу, Омидие, Андимешку, Хорремшахру, Хондабу, Боруджерду, Джаску, Фирузабаду, Хорамабаду, Тафту, Конараку, Анараку, Наину, Казеруну, Керманшаху, Чабахару и другим городам ранним утром по местному времени.
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