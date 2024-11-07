От -14 до +2°: в Омскую область возвращаются температурные качели. В ближайшие дни ночами ожидается до -14 градусов, днем в воскресенье же потеплеет до +2.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
От -14 до +2°: в Омскую область возвращаются температурные качели. В ближайшие дни ночами ожидается до -14 градусов, днем в воскресенье же потеплеет до +2.