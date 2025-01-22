При кооперативной работе у людей синхронизируется работа мозга

Исследовательская группа из Пекинского нормального университета решила изучить нейронные основы человеческого сотрудничества, используя сочетание поведенческих задач и и внутричерепной электроэнцефалографии.
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