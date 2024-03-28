Аварийные строения демонтировали в Зеленограде

В районе Савелки Госинспекция по недвижимости по решению суда ликвидировала две опасные постройки. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
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