ПНИПУ: оптимальный вес арбуза — 5–8 кг

Арбуз ботанически не является ягодой, не выводит из организма «шлаки» и не «бродит» в желудке — эксперты Пермского Политеха развеяли семь популярных мифов об этом плоде накануне Дня арбуза, который отмечается 3 августа.
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