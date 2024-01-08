День Севастополя стартовал на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал день Севастополя. Мероприятие проходит на ВДНХ, а в торжественной церемонии принимают участие народный артист Владимир Машков, а также сенатор Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы Дмитрий Белик.