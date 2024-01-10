Семья Навки год скрывала новость о рождении мальчика в семье

Год назад Татьяна Навка отметила особенное событие в своей семье, у них появился новорожденный. Сестра фигуристки, Наталья Навка, во второй раз стала мамой в январе прошлого года, однако она решила сообщить о своем новом статусе только накануне.
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