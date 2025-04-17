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82 человека осуждены за фейки о российской армии: штрафы и сроки до 10 лет

82 человека осуждены за фейки о российской армии: штрафы и сроки до 10 лет

В 2024 году 82 человека были осуждены за распространение ложной информации о российской армии. 62 из них получили реальные сроки от 5 до 10 лет, а восемь — штрафы на общую сумму 7,75 млн рублей, сообщает судебный департамент при Верховном суде.

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