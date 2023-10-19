ТОС группировки «Запад» нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

Тяжёлые огнемётные системы нанесли удар по скоплению живой силы двух бригад Вооружённых сил Украины в укрытиях на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
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