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ТОС группировки «Запад» нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

ТОС группировки «Запад» нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

Тяжёлые огнемётные системы нанесли удар по скоплению живой силы двух бригад Вооружённых сил Украины в укрытиях на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

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