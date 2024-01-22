Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию против закрытия границ с РФ

Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию против закрытия границ с Россией. Как пишет ТАСС, они требуют от властей найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП, а также организовать способы пересечения границы Финляндии и России для всех, у кого есть на это законное право.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии