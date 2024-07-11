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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Кейзер перешел в «Куньлунь» из системы «Бостона». Контракт – на год

Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2025 года. В минувшем сезоне Кайл Кейзер играл в системе «Бостона».

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