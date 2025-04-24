В Подмосковье застрелили женщину

Убийство с применением огнестрельного оружия совершено в ночь на четверг в подмосковном Подольске. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press тестовый баннер под заглавное изображение Как стало известно «LiveNews24», в полицию поступила информация о стрельбе на детской площадке в микрорайоне ….