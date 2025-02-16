Путина и Трамп договорились. Цели СВО будут достигнуты: INSIDER-T

Телеграм-канал INSIDER-T сообщает со ссылкой но источник, что телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом завершились достигнутым балансом интересов двух стран.
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