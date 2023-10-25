14 необычных штуковин, которые будоражат наше воображение. Что это?

Когда находишь необычную штуковину, назначение которой непонятно, есть два варианта: либо впадаешь в ступор, не имея понятия, что это, либо у тебя разыгрывается фантазия так, что предположения самые разные.
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