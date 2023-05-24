Военное обозрение

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Противник сбросил взрывное устройство с дрона на проезжую часть в Белгороде

Противник сбросил взрывное устройство с дрона на проезжую часть в Белгороде

Очередная атака дронов зафиксирована в Белгородской области. На этот раз украинские беспилотники были выпущены по административному центру региона и, по словам губернатора, один из дронов сбросил взрывное устройство на проезжую часть.

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