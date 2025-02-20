Стало известно, как курорты зарабатывают на туристах

Путешественники высказались о ценах в ресторанах Туристы и местные жители тратят разные бюджеты на отдых, находясь в одной и той же географической точке, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».
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