Названы продукты для похудения и роста мышц

Диетологи рекомендуют обязательно включить в рацион продукты, богатые белком и лейцином. Испанские врачи-диетологи рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы сбросить лишний жир и набрать мышечную массу, сообщает La Vanguardia.
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