Мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) грозит вымиранием украинской нации. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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