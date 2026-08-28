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Аналитик Риттер: мобилизация женщин в ВСУ грозит гибелью украинской нации

Аналитик Риттер: мобилизация женщин в ВСУ грозит гибелью украинской нации

Мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) грозит вымиранием украинской нации. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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