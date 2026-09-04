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ИА Регнум

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Считавшийся погибшим российский солдат выжил и взял в плен бойца ВСУ

Боец группировки войск «Восток» с позывным Береза, считавшийся погибшим после атаки вражеских дронов, сумел выжить и захватить в плен украинского военнослужащего на территории Запорожской области.

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