Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов В этом го...

Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризовВ этом году мы прошлись по всему модельному ряду смартфонов TECNO, который стал очень широк: от складных флагманов ценой свыше 100 тысяч рублей до классических бюджетных моделей.