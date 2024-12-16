Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов В этом го...

Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризовВ этом году мы прошлись по всему модельному ряду смартфонов TECNO, который стал очень широк: от складных флагманов ценой свыше 100 тысяч рублей до классических бюджетных моделей.
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