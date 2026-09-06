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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о просьбе назвать более важную награду MVP между Роузом и Уэстбруком: «Важно, что оба стали MVP»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в своем шоу ответил на вопрос зрителя, который попросил выбрать более важного MVP НБА между Дерриком Роузом и Расселлом Уэстбруком .

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