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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек заплакала, уходя с корта после поражения в 1/8 финала US Open

Восьмая ракетка мира Ига Швентек в четвертом круге US Open проиграла Циньвэнь Чжэн – 5:7, 3:6. Уходя с корта, полька плакала в подтрибунном помещении.

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