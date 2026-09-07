Швентек заплакала, уходя с корта после поражения в 1/8 финала US Open

Восьмая ракетка мира Ига Швентек в четвертом круге US Open проиграла Циньвэнь Чжэн – 5:7, 3:6. Уходя с корта, полька плакала в подтрибунном помещении.
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