Репортёр

3 подписчика

От любви до ненависти: названы страны, в которых больше всего ненавидят Россию

От любви до ненависти: названы страны, в которых больше всего ненавидят Россию

Международный опрос, участие в котором принимали жители 52 стран Европы, Северной и Южной Америки, а также Азии, позволил выявить самое русофобское государство.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх