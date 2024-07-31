КНБ наделят новыми функциями в борьбе с торговлей людьми

КНБ планируют наделить новыми функциями в борьбе с торговлей людьми, передаёт «24KZ». Сотрудникам Комитета предлагают дать право оценивать риски и перенаправлять жертв в уполномоченные госорганы для оказания им помощи и специальных соцуслуг.