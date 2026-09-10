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Царьград

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Платежи за ЖКХ в Подмосковье вырастут с 1 октября: кому придётся платить больше

Платежи за ЖКХ в Подмосковье вырастут с 1 октября: кому придётся платить больше

До 19,1%: как изменятся платежи за ЖКХ в Подмосковье с 1 октября.С 1 октября 2026 года в Московской области изменится плата за коммунальные услуги.

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