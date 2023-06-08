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В Башкортостане министр жилищно-коммунального хозяйства и министр строительства и архитектуры республики, а также иные лица признаны виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге

Доказательства, собранные СУ СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Борису Беляеву, министру строительства и архитектуры Республики Башкортостан Рамзилю Кучарбаеву, заместителю начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (ГКУ «УКС РБ») Рамилю Сафину, начальнику отдела капитального строительства и реконструкции вышеуказанного учреждения Шадмурату Бикимбетову и бывшему заместителю главы администрации города Кумертау Юрию Курову.

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