«‎Дошло до абсурда»: итальянский скульптор продал невидимую статую за 1,5 миллиона рублей

Итальянский художник Сальваторе Гарау и его работа «Io Sono» («Я есть») стали причиной активного обсуждения в Сети - деятель искусства смог продать невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).
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