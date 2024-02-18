Макс Ферстаппен о новом формате спринта: «Теперь все выглядит логичнее. Хотя победы в спринтах все равно не приносят мне удовольствия»

С сезона-2024 в «Ф-1» вернули изначальное расписание – теперь квалификация к Гран-при, как и раньше, будет проходить в субботу во второй половине дня, уже после спринт-квалификации и самого спринта: «Теперь формат выглядит логичнее.
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